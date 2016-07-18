На Тернопільщині почали збирати ранні зернові

Як повідомив УНІАН директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Віталій Луй, сільгосппідприємства області уже зібрали ранні зернові культури з площі 36,5 тис. га (16,4% від посіяного).

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За його даними, урожайність зернових цього року в області зросла на 2 ц/га, ріпаку – на 3,1 ц/га.

«Озимий ячмінь зібрано на площі 14,5 тис. га (85%), урожайність 48,1 ц/га. Це на 2,1 ц/га більше у порівнянні з минулим роком. Озимий ріпак обмолочено на 16,6 тис. га (41%). Урожайність - 27,4 ц/га, тоді як минулого року була 24,3 ц/га. Горох зібрано з площі 4,2 тис. га (49%) при урожайності 39,9 ц/га, минулого року - 36,3 ц/га», – повідомив Луй.

За його даними, станом на 15 липня зібрано 118,8 тис. т зерна, що в чотири рази більше, ніж минулого року.