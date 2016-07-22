На Тернопільщині місцевий житель загинув, упавши з підводи

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора.

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Як розповіла поліцейським дружина загиблого, вона з чоловіком завантажила підводу тюками соломи. Після цього жінка поїхала велосипедом, а чоловік – сидячи на верхівці тюків.

В певний момент кінь різко шарпнувся чоловік впав, при цьому ще заплутався ногою в упряжі і кінь його проволочив по землі ще кілька десятків метрів.

Дружина викликала «швидку», лікарі впродовж двох години боролися за життя чоловіка, однак ушкодження виявилися надто серйозними. Чоловік помер у лікарні. З даного приводу проводиться розслідування.