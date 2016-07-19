Кернес розповів про операцію в Ізраїлі: діставали осколок кулі, його передадуть слідчим

Як заявив Кернес у коментарі Радіо Свобода, операція, яку провели в ізраїльському Тель-Авіві 15 липня, тривала 9 годин.

«Її почали ввечері, а під ранок завершили. Був вилучений невеликий, але осколок кулі. Її витягли з м’яких тканин, але він був десь приблизно за два сантиметри від хребта. Також вилучили кілька решток кісток, які були подроблені кулею, що зачепила хребет. Окрім цього, лікарі зайшли в спинномозковий канал, почистили його повністю для проходження спинномозкової рідини. Також хірурги встановили нову сучасну конструкцію, ніби каркас на хребет, щоб зміцнити сам хребет», – повідомив Кернес.

За словами очільника Харкова, така операція, як переконують його хірурги, дозволить відновити заняття спортом і решту реабілітаційних заходів для можливого відновлення рухової функції ніг.

Читайте такожКернес: В замаху на моє життя стирчать вуха Авакова

«Хірурги сказали, що в цілому в мене є достатні болі в ногах, що дозволяють думати про те, що у мене є якась можливість пробивки імпульсів для ходіння, що у мене є надія на те, що я зможу рухати знов ногами. У мене є рух ніг, але не такий сильний», – сказав Кернес.

Мер Харкова заявляє, що післяопераційна реабілітація триватиме до неділі, а 24 липня він збирається повернутися в Харків. Із 25 липня міський голова збирається приступити до роботи.

Нагадаємо, 18 липня засідання Київського районного суду Полтави у справі Кернеса не відбулося через проведення йому операції за кордоном. Кернес і двоє його охоронців (Віталій Блінніков і Євген Смицький) підозрюються у викраденні і побитті учасників Євромайдану 25 січня 2014 року.

28 квітня 2014 року невідомий скоїв замах на життя Кернеса, важко поранивши його з вогнепальної зброї в спину під час пробіжки. З тих пір він пересувається на інвалідному візку.