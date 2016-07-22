У Тернополі злодій викрав з квартири цінностей на майже півмільйона

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, встановлено, що раніше судимий житель Хмельницької області у лютому 2014 року звільнився з місць позбавлення волі.

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Після цього він зайнявся крадіжками з салонів дорогих автомобілів. Маючи відповідне обладнання, крадій сканував автосигналізацію, згодом проникав в салон і забирав все цінне.

Зокрема, у Тернополі він обікрав 3 автомобілі. В останньому він нічого цінного не знайшов, лише рюкзак, в якому були ключі і паспорт.

Чоловік вирішив піти за місцем прописки, відкрив ключами двері і виніс з помешкання техніку, золото та гроші на суму 400 тис. грн.

Правоохоронці оперативники знайшли злодія і арештували.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Виявилося, що в одному з судів Вінниці вже слухається провадження щодо затриманого теж за крадіжки. Там йому обрали міру запобіжного заходу – арешт з можливістю внесення застави, при цьому чоловік заплатив 30 тис. грн застави і продовжив красти.