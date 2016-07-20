У Тернополі з квартири викрали сейф із цінностями на 100 тисяч

12:20, 20 липня 2016
Тернопіль
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У Тернополі злодії викрали з квартири сейф із цінностями на 100 тисяч гривень.

/ Фото УНІАН

Як повідомляє сектор комунікацій Головного управління поліції в Тернопільській області, крадіжка сталася 19 липня.

Злодії проникли в квартиру, підібравши ключі.

За даними правоохоронців, господар з родиною наразі перебуває на відпочинку за кордоном.

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З його 3-кімнатної квартири злодії викрали сейф з грошима, золотом та документами на суму понад 100 тисяч гривень.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.

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