На Тернопільщині у вихідні сталося понад півсотні пожеж

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 40 пожеж сталося на полях і приватних городах. Ще 14 випадків займання було зафіксовано у житловому секторі.

Так, поблизу села Млинівці Зборівського району виникла пожежа сухої трави на площі близько 24 га.

У селі Мужилів Підгаєцького району пожежа сталася на приватній земельній ділянці. Вогонь знищив стерню на площі 10 га та 2 га посівів вівса. Ще 10 гектарів післяжнивних залишків згоріло у селі Мирне цього ж району.

20 гектарів пожнивних залишків вогонь знищив у селі Мусорівці Збаразького району. Пожежа зачепила й посіви ячменю, який ще не встигли зібрати.

У смт. Дружба Теребовлянського району, на полі, що належить місцевій селищній раді, вогнем знищено післяжнивні залишки на площі близько 25 га.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині внаслідок пожежі на власному городі загинув пенсіонер.