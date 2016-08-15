На Тернопільщині п’яний водій вантажівки побив поліцейського, а іншому зірвав погони

Як повідомляє сектор комунікації Головного управління поліції в Тернопільській області, до правоохоронців звернулися мешканці села Кривче Борщівського району.

Вони повідомили, що вулицями їхнього населеного пункту на вантажівці ЗіЛ їздить нетверезий чоловік. До села виїхала група швидкого реагування.

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Водій спочатку облаяв правоохоронців за те, що зупинили його. Коли ж поліцейські запропонували чоловікові вийти з автомобіля для дачі свідчень, той накинувся на них з кулаками. В результаті одному з поліцейських завдав тілесних ушкоджень, а на іншому розірвав форму та зірвав погони.

Як встановили правоохоронці, дебоширом виявився 30-річний житель села Гермаківка Борщівського району. У його крові виявили 2,7 проміле алкоголю.

Чоловікові інкримінують ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України. Крім того, він нестиме відповідальність за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.