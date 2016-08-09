У Тернополі затримали чоловіка, який бив битою перехожих
17:15, 09 серпня 2016Тернопіль
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У Тернополі патрульні поліцейські затримали чоловіка, який побив бейсбольною битою трьох людей.
У Тернополі затримали п'яного, який бив битою перехожих / vk.com/ternopilpolice
Як повідомляє патрульна поліція Тернополя, повідомлення про те, що невідомий чоловік б’є перехожих битою на вулиці Лесі Українки, надійшло близько опівночі 8 серпня.
Як виявилося, нападник побив двох дівчат і чоловіка, котрий намагався за них заступитися.
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Правопорушника затримали. На місці події знайшли бейсбольну биту.
Також з’ясувалося, що нападник був п’яний.
Вирішується питання про притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності.
Правопорушника затримали / vk.com/ternopilpolice
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