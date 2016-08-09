У Тернополі затримали чоловіка, який бив битою перехожих

Як повідомляє патрульна поліція Тернополя, повідомлення про те, що невідомий чоловік б’є перехожих битою на вулиці Лесі Українки, надійшло близько опівночі 8 серпня.

Як виявилося, нападник побив двох дівчат і чоловіка, котрий намагався за них заступитися.

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Правопорушника затримали. На місці події знайшли бейсбольну биту.

Також з’ясувалося, що нападник був п’яний.

Вирішується питання про притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності.