На Тернопільщині забили до смерті демобілізованого бійця АТО

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, тіло чоловіка виявили на березі річки Гнізна. Неподалік поліцейські знайшли знаряддя вбивства – палицю.

Загиблий виявився жителем села Решнівка Збаразького району. Він понад рік прослужив у зоні АТО, в липні був демобілізований.

Експертиза встановила, що чоловік помер від масивної крововтрати. У нього виявили внутрішньо-тканинні та внутрішньо-грудні кровотечі, масивну травму грудей із переломами кісток та ушкодженням внутрішніх органів.

Невдовзі правоохоронці вийшли на слід підозрюваного у вбивстві. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини житель Тернополя.

У день вбивства підозрюваний та демобілізований боєць разом випивали. Між ними виник конфлікт через гроші. Відтак, один з чоловіків забив іншого до смерті.

Підозрюваного арештували. Він зізнався у скоєному.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – умисне вбивство.