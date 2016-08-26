Працівникам Тернопільського відділення поліції  представили нового керівника.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, згідно наказу ГУНП України в Тернопільській області начальником відділення поліції призначений Віктор Волощук.

Нового керівника особовому складу 26 серпня представив заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Руслан Балик.

«Це принциповий хороший керівник. Бажаю плідної праці, зберегти колектив та успішно виконувати поставлені завдання», ؘ – сказав під час представлення Балик.

На представленні також були присутні керівники Тернопільської районної ради та райдержадміністрації, голова Байковецької громади, представники інших правоохоронних структур району.

Присутні привітали нового очільника райвідділу з призначенням.

Волощук подякував керівництву ГУНП та громадськості району за підтримку та довіру.

«Спільними зусиллями наше відділення зможе виконати усі завдання. Докладатиму максимум зусиль, аби й надалі збільшувати рівень довіри населення до поліції, забезпечити публічну безпеку в районі та направити усі сили на боротьбу з криміналитетом», – сказав новий керівник.

Довідка УНІАН. Пiдполковник полiцiї Вiктор Iванович Волощук народився 30 тpавня 1978 року в Тернополі.

У 2000 році закінчив Львiвський iнститут внутрiшнiх справ, за фахом юрист.

В органах внутрішніх справ з 1996 року. Службу в міліції розпочав з відділення державної служби боротьби з економічною злочинністю.

Працював оперуповноваженим відділу внутрішньої безпеки, підрозділу управління боротьби з організованою злочинністю в області, очолював економічні підрозділи в Тернопільському та Підволочиському районах.

У 2015 році працював начальником Теребовлянського вiддiлу поліції, з 2016 року – в апараті Головного управління Нацполіції області.