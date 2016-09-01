На Тернопільщині викрили незаконну розробку піщаного кар’єру, організовану місцевим депутатом
Депутат місцевої сільради заявив, що має дозвіл на видобуток каменю-вапняку для ремонту доріг у селі, проте дозволу на добування піску у нього не було.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, в Заліщицький райвідділ надійшло повідомлення, що біля села Мишків незаконно видобувають пісок.
Правоохоронці, які прибули на місце, виявили, що в кар’єрі справді ведуться роботи.
Встановлено, що незаконну розробку кар’єру організував депутат місцевої сільради.
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Він пояснив, що має дозвіл на видобуток каменю-вапняку для ремонту доріг у селі. Проте дозволу на добування піску у нього не було.
Правоохоронці у суді ініціюють арешт виявленої у кар’єрі техніки: екскаватора та двох тракторів.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240 КК України (порушення правил охорони надр).