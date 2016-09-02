На Тернопільщини державі повернули майна місцевого пансіонату на понад 2,5 мільйона

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, Львівський господарський апеляційний суд підтвердив законність рішення суду першої інстанції, яким повністю задоволено позовні вимоги прокуратури Тернопільської області в інтересах держави.

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У рішенні йдеться про визнання недійсними окремих положень статуту Міжгосподарського пансіонату з лікуванням «Лісова пісня» (м. Борщів Тернопільської області) та скасування запису в Єдиному державному реєстрі про те, що засновниками пансіонату є колективні підприємства.

З’ясовано, що у 2011 році Регіональним відділенням Фонду державного майна України у Тернопільській області визначено державну частку у майні Міжгосподарського пансіонату з лікуванням «Лісова пісня», яка складає 43,7 % та становить понад 2,5 млн грн. Проте, через необґрунтоване включення до статуту закладу положення про засновників – колективних сільгосппідприємств, до цього часу не було можливості зареєструвати державну частку у встановленому законом порядку.

Після рішення суду держава отримала право на частку майна дитячого оздоровчого закладу.