Агрофірма отруїла мешканців села на Тернопільщині, розпилюючи хімікати з літака

Як повідомляє Головне управління поліції в Тернопільській області, встановлено, що упродовж трьох днів агрофірма за допомогою літака проводила скроплювання соняшникових полів хімікатами для пришвидшення росту рослин.

Правоохоронці з’ясували, що під час виконання цих робіт аграрії грубо порушили правила їх проведення. Зокрема, скроплювання хімікатами здійснювалося у недопустимій близькості до села Шманьківці Чортківського району, при цьому агрофірма не попередила сільраду за три дні до початку цих робіт.

Читайте такожУ Миколаївському зоопарку отруїли пуму та сніжного барсаЯк наслідок чимало жителів села отруїлося, люди скаржилися на погане самопочуття та загальну слабкість. Один з чоловіків отримав гостре отруєння, його було госпіталізовано в реанімацію.

Експерти взяли зразки ґрунту та рослин з ділянок місцевих жителів, щоб перевірити їх на вміст отрутохімікатів.

Розмір завданих збитків наразі встановлює спеціальна комісія, куди входять спеціалісти та представники органів місцевого самоврядування.

За фактом правопорушення відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 239 КК України (забруднення або псування земель речовинами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля).