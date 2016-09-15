На Тернопільщині телефонний шахрай під виглядом інспектора ДФС просить гроші у підприємців

11:21, 15 вересня 2016
Тернопіль
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Тернопіль. 16 вересня. УНІАН. Керівництво Головного управління ДФС у Тернопільській області застерігає підприємців від сплати коштів телефонному шахраю, який діє під виглядом інспектора ДФС.

ДФС застерігає тернопільських підприємців від сплати грошей шахраю / newsradio.com.ua

Тернопіль. 16 вересня. УНІАН. Керівництво Головного управління ДФС у Тернопільській області застерігає підприємців від сплати коштів телефонному шахраю, який діє під виглядом інспектора ДФС.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, два випадки шахрайства зафіксовано у вересні 2016 року на території Шумського району.

Встановлено, що до окремих суб’єктів господарської діяльності шахраями здійснено ряд телефонних дзвінків з номерів (066) 660-97-45, (091) 962-30-85 від імені так званих службових осіб ДФС у м. Києві та Шумського відділення Кременецької ОДПІ з повідомленнями про заплановані у них документальні перевірки та можливість їх відміни за відповідну матеріальну винагороду.

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Шахраї пропонують підприємцям за уникнення перевірки перевести 6 тис. грн, на конкретний картковий рахунок.

Працівники відділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС в області виявили, що даний рахунок належить раніше судимому громадянину Ігорю Пальчиковському, який зареєстрований у Харкові.

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У ДФС Тернопільщини підкреслили, що ні представники фіскальної служби, ні Тернопільської митниці ДФС жодних вказівок збирати гроші від свого імені чи від імені довірених осіб не давали та давати не можуть.

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