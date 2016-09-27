На Тернопільщині за 8 місяців обсяги будівництва робіт зросли майже на 30%

14:53, 27 вересня 2016
Тернопіль
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На Тернопільщині у січні-серпні 2016 року обсяги будівельних робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 28,8%.

На Тернопільщині за 8 місяців обсяги будівельних робіт зросли на 28,8% / УНІАН

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного управління статистики, загалом було виконано робіт на 727,55 млн грн.

За характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 78,4% від загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонтів (17,1% та 4,5% відповідно).

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Обсяги житлового будівництва за 8 місяців зросли на 22% до 410,7 млн грн, нежитлового – на 58,65% до 126,4 млн грн.

Інженерних споруд було збудовано на 190,4 млн грн (на 28,9% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року).

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