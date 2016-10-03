На Тернопільщині розшукують 37-річного чоловіка, який спалив колишній дружині стодолу та літню кухню
Подружжя має 6 спільних дітей, однак разом уже не мешкає. Багатодітна мати почала жити з іншим чоловіком, що обурювало батька її дітей.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, пожежа виникла учора в одному з приватних господарств в Чортківському районі.
Правоохоронці встановили, що причиною загорання став підпал.
У такий спосіб 37-річний уродженець Заліщицького району помстився колишній дружині за те, що не пустила його до хати.
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Як заначили в Чортківському відділі поліції, нещодавно було направлено до суду кримінальне провадження за фактом нанесення чоловіком колишній дружині тілесних ушкоджень.
Подружжя має 6 спільних дітей, однак разом уже не мешкає. Багатодітна мати почала жити з іншим чоловіком, що обурювало батька її дітей.
Учора він вкотре приїхав з’ясовувати стосунки. Коли жінка не відчинила йому двері, чоловік підпалив стодолу. Від неї загорілася і літня кухня. Обидві будівлі згоріли вщент.
Правоохоронці розшукують палія, який після вчиненого переховується.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення майна).