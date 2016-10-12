У Тернополі на території благодійного фонду "Карітас" відкрили пам’ятник святому Вінкентію де Полю

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ, пам’ятник відкрили з нагоди початку нового пасторального року.

Чин освячення пам’ятника здійснив Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк за участю священиків Тернополя.

«Я кличу вас всіх, в цей час, коли Україна переживає війну, в цей час, коли багато біженців, в цей час, коли є сироти, яких батьки загинули, захищаючи Україну, простягнім до них руки, допоможіть їм. І будьмо милосердні, і берім приклад, і читаймо життя цього святого, бо він навчить нас, як Христос вчив, бо він життя так прожив, рятуючи інших, бути милосердними», – сказав під час промови

Директор благодійного фонду о. Андрій Марчук зазначив, що Вінкентій де Поль був священиком і першим, хто заснував згромадження Сестер Милосердя, саме він заснував парафіяльні «Карітаси». Фігуру святого Вінкентія встановили за кошти благодійників.