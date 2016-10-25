У тернопільському коледжі виявили втрат на півмільйона гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держфінінспекції в Тернопільській області, порушення були виявлені під час ревізії.

Зокрема, у навчальному закладі не зменшували розміру стипендій учням, які забезпечені безоплатним харчуванням, що призвело до зайвих втрат бюджетних коштів на суму 154 тис. грн. Окрім того, на оплату праці з нарахуваннями незаконно витрачено 112 тис. грн, на оплату газу за завищеними тарифами – 29,5 тис. грн.

Виявлено також недоотримання коштів від проходження учнями виробничої практики, покриття за рахунок коштів загального фонду витрат спеціального фонду, порушення при використанні майна.

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Крім цього, з обласного бюджету затрачено понад 280 тис. грн на утримання понаднормативних посад та навчання учнів 9 класу, тоді як з надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням базової загальної середньої освіти, коледж не атестований.

За допущення фінансових порушень на шістьох посадових осіб складено адмінпротоколи, до навчального закладу застосовано захід впливу – зупинення операцій з бюджетними коштами.

Про результати ревізії поінформовано правоохоронні органи.