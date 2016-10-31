Патріарх Філарет заклав перший камінь під будівництво кафедрального собору у Тернополі (фото, відео)

Як повідомляє кореспондент УНІАН, патріарх взяв участь у закладенні першого каменя під будівництво кафедрального собору святих рівноапостольних Костянтина та Єлени, що на перехресті вулиць Київської і Тарнавського.

«Сподіваємося, що за допомогою влади, благодійників та меценатів невдовзі на цьому місці стоятиме величний кафедральний собор на честь рівноапостольних святих. У новозбудованому храмі ми звершуватимемо богослужіння й отримуватимемо духовну їжу, адже церква веде нас до вічного блаженного життя. Ми будемо молитися і робити все для того, аби Господь допоміг нам у цій справі», - сказав Філарет.

Як відзначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна, ця подія має важливе значення для області.

«Те, що сьогодні відбувається посвячення наріжного каменя під храм кафедрального собору української православної церкви Київського патріархату - подія надзвичайно важлива та символічна. Вона символізує проповідування віри Христової та патріотизму України. Найважливіше, щоб цей камінь став основою формування єдиної Помісної Церкви не лише на Тернопільщині, а й на Галичині та Україні», - сказав Барна.

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Перебуваючи у Тернополі, глава УПЦ КП також освятив новозбудований храм святих мучеників Бориса та Гліба, що на вулиці Білогірській. Філарет відправив тут першу Божественну літургію.

У своїй проповіді патріарх підкреслив, що усі випробування, які зараз випали на долю українського народу, не є покаранням, а покликані зміцнити почуття любові у наших душах та укріпити віру в Божественний порятунок.

По завершенні релігійного дійства відбулося вручення нагород. Зокрема, орденом Святого Архистратига Михаїла нагороджено голову Тернопільської ОДА Степана Барну та голову Тернопільської обласної ради Віктора Овчарука. Благословенну грамоту також отримав начальник управління містобудування та архітектури ОДА Володимир Харченко.

Відео: прес-служба Тернопільської ОДА