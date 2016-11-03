Тернопільський радіозавод "Оріон" знову виставляють на продаж

Як повідомили УНІАН в прес-службі відділення, до продажу пропонується 96,129% статутного капіталу ПАТ.

Початкова ціна пакета акцій – 120 млн грн. Крок торгів – 1,2 млн грн.

Основний вид продукції підприємства – засоби радіозв’язку, апаратура для запису та відтворення звуку і зображення.

Читайте такожЗавдяки ProZorro Тернопільщина зекономила майже 10 мільйонів гривень

Умовами продажу передбачено, що новий власник заводу протягом 5-ти років з моменту укладення договору зобов’язаний дотримуватись тих видів економічної діяльності, які є на дату підписання договору купівлі-продажу пакета акцій, забезпечити освоєння нових видів продукції та послуг, здійснити заходи модернізації механообробного та інструментального виробництва.

Потенційним покупцям необхідно до 30 листопада 2016 року письмово звернутись до регіонального відділення та укласти з ним договір про конфіденційність.

Конкурсна документація приймається до 17 год 7 грудня 2016 року у Регіональному відділенні ФДМУ по Тернопільській області.

Конкурс з продажу заводу відбудеться 15 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Фонд Держмайна вже неодноразово виставляв на продаж «Оріон», однак бажаючих його придбати не знайшлося.

У липні його намагалися продати за 140 млн грн. На чергові торги ціну акцій зменшили на 20 млн грн.