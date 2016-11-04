На Тернопільщині чоловік при обміні валюти вкрав чужі гроші

17:20, 04 листопада 2016
Тернопіль
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На Тернопільщині чоловік при обміні валюти вкрав чужі гроші.

Чоловік, який здійснював незаконні валютні операції, утік від поліції із чужими 200 злотими / Фото valutaworld.ru

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в Кременці.

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Під час перевірки правоохорорнцями речового ринку райцентру, поліцейські пішли в напрямку людей, які незаконно проводять валютні операції.

Один з чоловіків, якій здійснював валютні операції, почав тікати. При цьому прихопив 200 польських злотих, які йому принесли на обмін.

Особу втікача встановили.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ст. 186 ч. 1 ККУ (відкрите викрадення чужого майна - грабіж).

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