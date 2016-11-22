На Тернопільщині викрили фермерське господарство, яке підробило документи задля отримання землі в оренду
12:08, 22 листопада 2016Тернопіль
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На Тернопільщині викрили фермерське господарство, яке шляхом підробки документів оформило собі довгострокову оренду понад 50 га землі.
Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, працівники фермерського господарства внесли завідомо неправдиві відомості у договори оренди землі, укладені із жителями Гусятинського району щодо терміну дії документів та підробили їх підписи у договорах.
Документи на земельні ділянки загальною площею понад 50 га були дійсними лише до кінця поточного року, проте у підроблених договорах шахраї зазначили 2022 рік.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків).
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