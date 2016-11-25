Спортсмен з Тернопільщини Андрій Пушкар став переможцем Кубка світу з армреслінгу серед професіоналів

Як повідомили УНІАН в управлінні фізичної культури та спорту облдержадміністрації, перемогу він здобув під час турніру Zloty Tur 2016, який проходив у Польщі.

Участь в змаганнях взяли титуловані важковаговики з усього світу.

Пушкар став переможцем в змаганнях на ліву руку.

Його учень Вадим Стецюк здобув друге місце у ваговій категорії 95 кг.

Довідка УНІАН. Заслужений майстер спорту Андрій Пушкар є вихованцем спортивного товариства «Колос», багаторазовий чемпіон світу, Європи та України з армреслінгу.

Зараз є тренером з рукоборства Тернопільського національного економічного університету, а також в рідному Кременці.