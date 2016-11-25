Спортсмен з Тернопільщини Андрій Пушкар став переможцем Кубка світу з армреслінгу серед професіоналів
11:37, 25 листопада 2016Тернопіль
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Перемогу він здобув під час турніру Zloty Tur 2016, який проходив у Польщі.
Андрій Пушкар / Фото прес-служба ТОДА
Як повідомили УНІАН в управлінні фізичної культури та спорту облдержадміністрації, перемогу він здобув під час турніру Zloty Tur 2016, який проходив у Польщі.
Участь в змаганнях взяли титуловані важковаговики з усього світу.
Пушкар став переможцем в змаганнях на ліву руку.
Його учень Вадим Стецюк здобув друге місце у ваговій категорії 95 кг.
Довідка УНІАН. Заслужений майстер спорту Андрій Пушкар є вихованцем спортивного товариства «Колос», багаторазовий чемпіон світу, Європи та України з армреслінгу.
Зараз є тренером з рукоборства Тернопільського національного економічного університету, а також в рідному Кременці.
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