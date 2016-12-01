Комісія, створена при Тернопільській міськраді через сніговий колапс, рекомендувала меру звільнити його заступника Стемковського

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюднених комісією висновках.

Також Надалу рекомендовано оголосити догану начальнику технічного нагляду Олегу Вітику та начальнику міського управління транспорту Ігорю Мединському.

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Окремо члени комісії звернули увагу на недопустиміть вивезення снігу з різними хімічними сполуками та брудом в центральний парк ім. Шевченка, звідки він, після танення, потрапить у став, що призведе до забруднення водойми.

До складу комісії входили депутати міськради, громадські активісти, профільні фахівці.

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Як повідомляв УНІАН, у Тернополі після снігопаду 13 листопада було паралізовано роботу громадського транспорту та припинено вивезення сміття через нерозчищені від снігу дороги та двори.

Виявилося, що фірма-підрядник, якій доручили прибирання міста, фактично не була готова до таких робіт, не маючи достатньо техніки. Чиновники міськради, які би мали контролювати найняту структуру, цього не зробили.

Аби якось згасити хвилю громадського обурення, яка наростала у місті, мерія запровадила безкоштовний проїзд у тролейбусах міста з 15 по 17 листопада, а згодом пообіцяла компенсувати витрати на лікування травмованим.

22 листопада подав у вдставку начальник управління ЖКГ Лесів.