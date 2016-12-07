Підозрюваного у створенні фінансової піраміди випустили під заставу 5 млн грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник обласного управління поліції Олександр Богомол.

За його даними, сьогодні у Києві підозрюваному одягнуть електронний браслет, який дасть можливість правоохоронців відстежувати його місцеперебування.

У нього також вилучили закордонні паспорти.

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За даними Богомола, в поліцію продовжують надходити звернення від обманутих вкладників фінансової піраміди.

«Цими днями ми отримали ще майже 20 заяв, сума збитків, завданих організаторами піраміди, зросла на 1,5 млн грн і складає вже понад 4 млн», – сказав Богомол.

За його даними, під час обшуків у трьох затриманих організаторів піраміди було вилучено 0,5 млн доларів готівки та 30 банківських карток, на які накладено арешт. Наразі слідчі з’ясовують, яку саме суму організатори афери зберігають у банку.

Також накладено арешт на автомобілі «Кадилак, «Бентлі», «Мерседес», «Фольксваген транспортер», які належать підозрюваним, а також їхнє нерухоме майно: по дві квартири в Києві та Хмельницькому, одну квартиру в Ковелі, а також два будинки в Хмельницькому.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня на Тернопільщині затримали трьох організаторів фінансової піраміди Хелікс, які видурили в людей 2,7 млн грн.

Один з них – з Хмельницького, ще двоє – з Тернополя.

Встановлено, що шахраї обіцяли величезні прибутки через інвестування вкладів у групу іноземних інвестиційних компаній. Насправді ж товариство не отримало статусу фінансової установи, а тому не мало права здійснювати інвестиційну діяльність на території України. Кошти, отримані обманним шляхом, привласнювались керівниками товариства.

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ст.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).