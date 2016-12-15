Сума збитків, завданих обдуреним вкладникам фінансової піраміди "Хелікс", зросла до 15 млн грн

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, загалом до правоохоронців із заявами звернулися уже 130 осіб.

Щодня до слідчих надходять заяви від ошуканих жителів Тернопільської, Львівської, Рівненської, Івано-Франківської областей.

Водночас правоохоронцям стало відомо, що учасники фінансової піраміди розсилають смс-повідомлення до клієнтів з вимогами не писати заяви у правоохоронні органи, бо в такому випадку грошей їм не віддадуть.

Також в поліції повідомили, що учора 14 грудня в Тернопільському обласному апеляційному суді розглядалася скарга адвокатів підозрюваних, які посили зменшити суму застави та змінити запобіжний захід. Проте суд дане клопотання відхилив.

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Як повідомляв УНІАН, на початку грудня на Тернопільщині затримали трьох організаторів фінансової піраміди «Хелікс».

Один з них – з Хмельницького, ще двоє – з Тернополя. 4 грудня Тернопільський міськрайсуд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під варту та визначив розмір застави: 5 млн грн для директора, 2,5 млн та 1 млн – для співорганізаторів.

6 грудня директора ТОВ «Хелікс кепітал» випустили під заставу 5 млн грн, 9 грудня відпустили ще одного з організаторів за 2,5 млн грн, 12 грудня – третього підозрюваного за 1 млн грн.

Встановлено, що шахраї обіцяли величезні прибутки через інвестування вкладів у групу іноземних інвестиційних компаній. Насправді ж товариство не отримало статусу фінансової установи, а тому не мало права здійснювати інвестиційну діяльність на території України. Кошти, отримані обманним шляхом, привласнювались керівниками товариства.

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ст.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).