За 11 місяців Тернопільська митниця ДФС збільшила надходження до бюджету на 14%

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 103 млн грн або понад 14% більше за аналогічний період минулого року.

Зокрема, у листопаді до державної скарбниці надійшло 91,9 млн грн митних платежів (+16,4 млн грн або 22% до минулого року).

Як зазначила в. о. начальника Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович, у розрізі видів податків найбільше коштів надійшло від сплати податку на додану вартість – 741,3 млн грн, що на 223,2 млн грн або 43,1% більше, ніж торік.

Також сплачено 68,8 млн грн мита, 10 млн грн акцизного податку, 1,8 млн грн плати за здійснення митних формальностей та інших платежів.