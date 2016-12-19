За 11 місяців Тернопільська митниця ДФС збільшила надходження до бюджету на 14%
13:01, 19 грудня 2016Тернопіль
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У січні-листопаді Тернопільською митницею ДФС до бюджету перераховано до бюджету 821,9 млн грн митних платежів.
Ілюстрація REUTERS
Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 103 млн грн або понад 14% більше за аналогічний період минулого року.
Зокрема, у листопаді до державної скарбниці надійшло 91,9 млн грн митних платежів (+16,4 млн грн або 22% до минулого року).
Як зазначила в. о. начальника Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович, у розрізі видів податків найбільше коштів надійшло від сплати податку на додану вартість – 741,3 млн грн, що на 223,2 млн грн або 43,1% більше, ніж торік.
Також сплачено 68,8 млн грн мита, 10 млн грн акцизного податку, 1,8 млн грн плати за здійснення митних формальностей та інших платежів.
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