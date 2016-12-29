На Тернопільщині шахрай під виглядом працівника банку викрав у двох пенсіонерів понад 110 тисяч гривень

Про це повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області.

Зокрема у 85-річної мешканки села Тилявка Шумського району аферист викрав 80 тис. гривень.

Чоловік представився працівником банку, пояснив, що обходить всіх пенсіонерів, аби обміняти гривневі банкноти великого номіналу на євровалюту, оскільки купюри вже в новому році вийдуть з обігу.

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Жінка дала йому 80 тис. гривень заощаджень, він поклав готівку у конверт, натомість витягнув інший, в якому, з його слів, лежала валюта. При цьому сказав, що слід поставити печатки, які він забув в машині. Вийшовши з будинку, шахрай утік.

В аналоігчний спосіб він викрав 30 тис. гривень в подружжя пенсіонерів з селища Мельниця-Подільська Борщівського району. При цьому ще непомітно вкрав у них 700 доларів.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

Раніше на Тернопільщині затримали організаторів фінансової піраміди, які видурили в людей 2,7 мільйона.