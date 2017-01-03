На Тернопільщині у перший день нового року горіла школа

11:50, 03 січня 2017
Тернопіль
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Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, загорання виникло 1 січня на першому поверсі в ЗОШ №1 міста Копичинці Гусятинського району.

Внаслідок пожежі знищено телевізор та меблі навчального класу, пошкоджено 2 вікна, облицювання стін та стелі.

Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРП-22 ДПРЧ-10 Управління, на місці пожежі працювала оперативна група Гусятинського РВ Управління.

Під час гасіння врятовано будівлю ЗОШ №1.

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі, матеріальні збитки встановлюються.

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