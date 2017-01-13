На Тернопільщині об'єднані громади у 2016 році реалізували 228 проектів розвитку інфраструктури

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, із передбачених 141,55 млн грн субвенції об'єднаними територіальними громадами освоєно 133,35 млн грн, що складає 94,2%.

«Практично повністю освоїли кошти субвенції Байковецька, Білобожницька, Васильковецька, Великогаївська, Заводська, Іванівська, Козлівська, Лопушненська, Новосільська, Озернянська та Скала-Подільська об'єднані територіальні громади», - зазначив начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Володимир Харченко.

Найбільший обсяг неосвоєних коштів, які повернуто до державного бюджету, у Золотниковської ОТГ – 1,45 млн грн, Підволочиської ОТГ – 1,44 млн грн, Теребовлянської ОТГ – 2,1 млн грн. В основному неосвоєння коштів відбулося через погіршення погодних умов та неможливості завершити розпочаті ремонти доріг. Ці проекти передбачається завершити у 2017 році першочергово.

Також через прогалини у процедурі закупівель товарів та послуг через систему електронних закупівель “ProZorro” в окремих випадках було допущено до реалізації проектів недобросовісних учасників торгів, які згодом відмовилися від укладання угод, в основному на постачання техніки для комунальних підприємств за заявленими під час тендеру цінами, що привело до необхідності проведення повторних торгів і втрати часу.

«Державним бюджетом 2017 року для розвитку об'єднаних територіальних громад України передбачена субвенція 1,5 млрд грн. Частина вказаних коштів надійде для 26 існуючих та 10 новоутворених громад області, органи виконавчої влади усіх рівнів будуть працювати над тим, щоб усі громади змогли їх реалізувати згідно з власними потребами, у повному обсязі, і з найбільшою ефективністю», – зазначив Харченко.