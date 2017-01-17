На Тернопільщині у 2016 році підприємцям відшкодували 296 млн грн ПДВ – 76% від заявленого

Як повідомив УНІАН начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат, загалом минулого року 76 представників бізнесу Тернопільщини заявили бюджетне відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок в сумі 387 млн грн. У 2015 році ця сума становила 170 млн грн.

Станом на початок січня цього року платникам податків області вже відшкодовано з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 296 млн грн ПДВ. У 2015 році підприємцям області було повернуто держава повернула платникам ПДВ 168 млн грн.

За результатами проведених перевірок торік упереджено 13 млн грн заявленого до відшкодування податку на додану вартість.

Загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 115 млн гривень, з них 103 млн грн перебувають в стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів, ще 12 млн грн – в стадії судового та адміністративного розгляду.