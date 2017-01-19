У Тернополі на 50% підняли плату за паркування.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняв міськвиконком.

Згідно з рішенням, з 1 лютого на майданчиках для платного паркування плата становитиме 6 грн/год замість 4 грн, як було до цього.

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Своє рішення члени виконкому мотивували збільшенням заробітної плати та податкового навантаження на операторів паркування.

Як зазначив начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку міськради Ігор Мединський, у 2016 році у бюджет міста від платного паркування надійшло майже 1,2 млн грн.

Цього року сума надходжень очікується на 350-400 тис. грн більшою.