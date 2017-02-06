Тернополянину на двері гаража прикріпили гранату

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора вранці. До чергової частини Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від 55-річного жителя обласного центру про те, що на дверях гаража, який належить його синові, виявлено предмет, схожий на бойову гранату.

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На місце події прибули слідчо-оперативні групи Тернопільського відділу та Головного управління поліції, а також вибухо-технічна служба. Біля воріт гаражного приміщення поліцейські знайшли предмет, схожий на гранату, який був прив’язаний до нижньої завіси дверей.

Як встановили фахівці, реальної загрози вибуху ця конструкція не несла – чека запалу не була переведена в бойове положення.

За версіє правоохоронців, хтось у такий спосіб намагався налякати власника гаража.

Предмет, схожий на гранату, поліцейські вилучили і направили в НДЕКЦ на експертизу.

За фактом погрози вбивством розпочато кримінальне провадження. Проводиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.