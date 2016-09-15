У Києві чоловік зумів утекти від викрадачів, які вимагали у нього 10 тисяч доларів

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, до чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що невідомі його насильно позбавили волі та вимагали гроші.

Заявник розповів слідчо-оперативній групі, що біля під’їзду будинку до нього підійшли четверо чоловіків, представилися працівниками правоохоронних органів, одягнули на нього кайданки, посадили в автомобіль і привезли до невідомого приміщення. За словами потерпілого, йому на очі одягнули чорну пов’язку, декілька разів вдарили, почали залякувати в’язницею та вимагати 10 тис. доларів за звільнення.

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Коли чоловік сказав, що гроші є вдома, вони всі разом приїхали до його квартири. Перехитривши своїх кривдників, потерпілий зачинився у своєму помешканні і зателефонував до поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Слідчо-оперативні заходи спрямовані на затримання осіб, причетних до злочину.