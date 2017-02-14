На Тернопільщині 19-річний юнак помер через отруєння невідомою речовиною

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, це встановила судово-медична експертиза. Чим саме отруївся юнак, експерти з’ясують під час гістологічного дослідження.

Читайте такожНа Тернопільщині госпіталізовано двох осіб, які отруїлися чадним газом під час пожежі

Що ж стосується смерті 5-річної дівчинки, то експертиза її тіла запланована на сьогодні, 14 лютого.

Як повідомляв УНІАН, учора у селах Добровляни та Шутроминці Заліщицького району раптово померли 19-річний юнак та 5-річна дівчинка.