На Тернопільщині 19-річний юнак помер через отруєння невідомою речовиною
12:55, 14 лютого 2017Тернопіль
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Причиною смерті 19-річного юнака, який раптово помер учора на Тернопільщині стало отруєння невідомого походження.
Чим саме отруївся юнак? експерти з’ясують під час гістологічного дослідження / УНІАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, це встановила судово-медична експертиза. Чим саме отруївся юнак, експерти з’ясують під час гістологічного дослідження.
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Що ж стосується смерті 5-річної дівчинки, то експертиза її тіла запланована на сьогодні, 14 лютого.
Як повідомляв УНІАН, учора у селах Добровляни та Шутроминці Заліщицького району раптово померли 19-річний юнак та 5-річна дівчинка.
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