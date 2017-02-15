Втрачені історичні пам’ятки Тернопільщини планують демонструвати у вигляді 3D

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час презентації краю «Благословенне Тернопілля» в Українському домі у Києві заявив директор туристично-інформаційного центру Тернополя Тарас Ковальчук.Читайте такожПонад 5 тисяч осіб взяли участь в акції "Збруч – ріка єднання"

«Місто було сильно зруйноване і, на жаль, ми не можемо показати всім красу нашого міста в реальності так, як це можуть показати інші міста. Тому вирішили відновлювати їх за допомогою сучасних технологій. Це 3D, візуалізація, друк. І ці всі речі ми хочемо презентувати гостям нашого міста, щоб вони бачили красу нашого міста, приїжджали. Також це дає можливість розвивати місто в іншому напрямку, залучаючи інвестиції, технології, спеціалістів саме в 3D напрямку», – каже Ковальчук.

Інформаційно-туристичний центр також презентував на виставці напрямок «Тернопіль – туристичний хаб».

«Коли людина приїжджає в Тернопіль, то вона може провести один-два дні в нашому файному місті, а після цього поїхати в область, де може побачити 70% замків України. Також в нашому ареалі зосереджено духовні центри – такі як Зарваниця і Почаїв, в нас є Дністровський каньйон, в нас є найбільша печера у світі. Тобто ми можемо забезпечити гостям і туристам найширший спектр відпочинку який тільки можна придумати», – підкреслив Ковальчук.

Він додав, що туристично-інформаційний центр Тернополя працює цілодобово, тож гості міста в будь-який час можуть звертатися за номером (0352) 520 720 і отримати всю потрібну інформацію.