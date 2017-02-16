Мешканці Тернопільщини сплатили у січні 10,7 млн грн військового збору

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це становить 112,5% прогнозного показника, додатково надійшло 1,2 млн грн.

Порівняно з минулорічним січнем надходження військового збору зросли на третину або на 2,5 млн грн.

Серед основних чинників позитивної динаміки сплати військового збору – зростання фонду оплати праці, результати заходів щодо легалізації найманих працівників, адже, як відомо, військовий збір сплачується з легальних доходів.

Нагадаємо, що військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Крім того, військовий збір стягується з виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця, отриманого від організатора азартної гри, доходи, які платник отримав згідно з цивільно-правовими договорами (договори підряду) за виконання робіт (надання послуг), сума яких відображається в акті приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) та низку інших, які підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.