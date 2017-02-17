У Тернополі затримали групу злодіїв зі Львова

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ще минулого року до поліції почали надходити заяви та звернення від тернополян про крадіжки з квартир. Злочини, скоєні за однією схемою, працівники поліції реєстрували у різних мікрорайонах обласного центру.

Спосіб проникнення до осель об'єднував усі крадіжки – злодії відкривали двері, підібравши ключі та відмички до серцевин дешевих замків. Як правило, жертвами групи ставали власники квартир у новобудовах.

В ході проведення слідчих дій було встановлено, що злодії причетні до п'яти крадіжок у Тернополі. Пізніше стало відомо, що вони обікрали ще одну квартиру в Івано-Франківську.

Читайте такожУ Тернополі затримали квартирного злодія, завдяки камері спостереження (фото)

Під час відпрацювання правоохоронці встановили їхні особи. Усі троє - жителі Львівщини, 1991-1995 років народження. Один з них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов'язаних з банківськими картками.

В квартирах злодії брали лише те, що можна непомітно винести, швидко продати або використати: гроші, годинники, золоті та срібні вироби. На крадіжки йшли зазвичай в обідню пору, коли власники були на роботі. Всередині перебували не довго – по кілька хвилин.

З 6-ти квартир львів'яни винесли майна на 380 тис. грн.

Усіх трьох злодіїв затримано.

Щодо них відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) та ст. 186 ч. 3 (грабіж, поєднаний з проникненням у житло).