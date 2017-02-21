У Тернополі внаслідок пожежі пошкоджено автомобіль

У Тернополі внаслідок пожежі пошкоджено автомобіль.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 21.20 на території гаражного кооперативу в гаражному приміщенні. Читайте такожНа Тернопільщині через пожежу в райлікарні евакуювали 125 осіб Вогнем пошкоджено облицювання стін, стелі, газову плиту, побутові речі, лакофарбове покриття крила автомобіля. Загорання ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-3 Управління, врятовано будівлю гаражу та автомобіль. Причини пожежі та завдані збитки встановлюються.

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