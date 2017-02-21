У Тернополі внаслідок пожежі пошкоджено автомобіль
11:51, 21 лютого 2017Тернопіль
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У Тернополі внаслідок пожежі пошкоджено автомобіль.
Причини пожежі та завдані збитки встановлюються / ternopil.dsns.gov.ua
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 21.20 на території гаражного кооперативу в гаражному приміщенні.
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Вогнем пошкоджено облицювання стін, стелі, газову плиту, побутові речі, лакофарбове покриття крила автомобіля.
Загорання ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-3 Управління, врятовано будівлю гаражу та автомобіль.
Причини пожежі та завдані збитки встановлюються.
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