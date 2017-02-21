У Тернополі внаслідок пожежі пошкоджено автомобіль

11:51, 21 лютого 2017
Тернопіль
76 0

У Тернополі внаслідок пожежі пошкоджено автомобіль. 

Причини пожежі та завдані збитки встановлюються / ternopil.dsns.gov.ua

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 21.20 на території гаражного кооперативу в гаражному приміщенні.

Читайте такожНа Тернопільщині через пожежу в райлікарні евакуювали 125 осіб

Вогнем пошкоджено облицювання стін, стелі, газову плиту, побутові речі, лакофарбове покриття крила автомобіля.

Загорання ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-3 Управління, врятовано будівлю гаражу та автомобіль.

Причини пожежі та завдані збитки встановлюються.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #пожежа#автомобіль