У Тернополі внаслідок пожежі пошкоджено іномарку

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла в моторному відсіку легкового автомобіля «CITROEN Berlingo». Інцидент стався на вул. 15 квітня біля автозаправки WOG. Пожежу ліквідовано черговим караулом частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону Управління. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

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