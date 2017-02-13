У Тернополі внаслідок пожежі пошкоджено іномарку
10:53, 13 лютого 2017Тернопіль
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Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла в моторному відсіку легкового автомобіля «CITROEN Berlingo».
Інцидент стався на вул. 15 квітня біля автозаправки WOG.
Пожежу ліквідовано черговим караулом частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону Управління. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
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