У Тернополі внаслідок пожежі пошкоджено іномарку

10:53, 13 лютого 2017
Тернопіль
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Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Фото прес-служби патрульної поліції Тернополя

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла в моторному відсіку легкового автомобіля «CITROEN Berlingo».

Інцидент стався на вул. 15 квітня біля автозаправки WOG.

Пожежу ліквідовано черговим караулом частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону Управління. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

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