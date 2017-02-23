Завдяки системі державних електронних закупівель ProZorro на Тернопільщині зекономили 300 мільйонів гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це учора під час засідання колегії облдержадміністрації повідомила директор департаменту економічного розвитку і торгівлі ОДА Галина Воляник.

«Станом на 13 лютого 586 організаторів Тернопільської області оголосили 8 тис. 198 закупівель, у яких взяли участь 2 тис. 905 учасників зі всієї України, зокрема 1тис. 185 учасників з Тернопільської області. Очікувана вартість закупівель становить 4,943 млрд грн», – зазначила Воляник.

За її словами, найменші суми закупівель оголошені у Козівському, Підгаєцькому, Бережанському, Зборівському районах.