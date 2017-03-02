У Тернополі розшукали 14-річну дівчину, про зникнення якої вчора ввечері заявили батьки

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, за даними батьків, дитина не вернулася додому, востаннє дівчинку бачили о 20 год учора поблизу Збаразького кільця, що при виїзді з міста.

По тривозі були підняті працівники поліції Тернопільщини.

Врешті дитину сьогодні знайшли поблизу залізничного вокзалу у Тернополі. Її помітив один з патрулів, який займався пошуком неповнолітньої.

Дитину оглянуть медики. Правоохоронці з'ясовують причини її відсутності та встановлюють місце перебування впродовж ночі.

За попередньою інформацією, жертвою злочинних посягань вона не стала.