У Тернополі розшукали 14-річну дівчину, про зникнення якої вчора ввечері заявили батьки
11:11, 02 березня 2017Тернопіль
74 0
Дитину сьогодні знайшли поблизу залізничного вокзалу у Тернополі. Її помітив один з патрулів, який займався пошуком неповнолітньої.
Фото 112.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, за даними батьків, дитина не вернулася додому, востаннє дівчинку бачили о 20 год учора поблизу Збаразького кільця, що при виїзді з міста.
По тривозі були підняті працівники поліції Тернопільщини.
Врешті дитину сьогодні знайшли поблизу залізничного вокзалу у Тернополі. Її помітив один з патрулів, який займався пошуком неповнолітньої.
Дитину оглянуть медики. Правоохоронці з'ясовують причини її відсутності та встановлюють місце перебування впродовж ночі.
За попередньою інформацією, жертвою злочинних посягань вона не стала.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter