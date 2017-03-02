На Тернопільщині затримано групу злодіїв, яка викрала у мешканців області майна на 1 млн грн

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, доведено причетність зловмисників до п’яти крадіжок майна, вчинених впродовж лютого 2017 року з будинків жителів Тернопільського району.

Учора трьох учасників цієї групи, один з яких раніше судимий та розшукувався за вчинення крадіжок, затримано.

Під час обшуків, за місцем проживання підозрюваних, виявлено та вилучено частину викраденого майна: ювелірні вироби, колекційні монети, а також знаряддя та засоби вчинення злочину.

Відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою).