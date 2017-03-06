У Теребовлі влітку почнуть функціонувати приміщення відновленої військової частини

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час щотижневої наради з головами райдержадміністрацій повідомив голова ТОДА Степан Барна.

«Загалом, я задоволений спільною роботою РДА та військового комісаріату щодо відновлення роботи частини. Висловлюю подяку Юрію Ништі, голові Теребовлянського району за хорошу організаційну роботу. Бачу, що він серйозно поставився до цього завдання, темпи ремонтних робіт дуже оптимістичні. Закликаю і Чортків активізуватися в цьому», – сказав Барна.

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Він додав, що понад 2 тис. військовослужбовців з Тернопільської області захищають територіальну цілісність держави на сході України. Одну з ключових ролей у цьому відіграє 44-та артилерійська тернопільська бригада, якій наявних приміщені в Тернополі уже замало.

«Тому відновлення інфраструктури Теребовлянської військової частини – одне з найважливіших завдань», – підкреслив голова ОДА.

Він також закликав усіх керівників районів активізувати роботу для виконання планових завдань щодо залучення жителів області на контракту службу до ЗСУ.

Як повідомив під час наради т.в.о. військового комісара Тернопільської області Олександр Скумбрій, лідерами зі виконання планового завдання щодо залучення на контрактну службу залишаються Борщівський та Заліщицький райони.

«Хорошу динаміку демонструють Підгаєцький та Кременецький райони. А то Тернопіль, Чортків та Підволочиський район справляються найгірше», – констатував Скумбрій.

Принагідно він повідомив, що під час весняної призовної кампанії на строкову службу планують призвати близько 400 жителів Тернопільщини.