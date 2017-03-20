На Тернопільщині невдовзі буде створено ще три територіальні об’єднані громади

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник голови облдержадміністрації Олег Валов.

Він зазначив, що недавно Верховна Рада прийняла низку законів, які допомагають впроваджувати процес децентралізації на місцях.

«Один з них дає можливість приєднувати додатково приєднувати села до громад, які вже діють. Окрім того ухвалено законопроект «Про особливості добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів», який має важливе значення для нашої області. Адже це означає, що можуть піти на вибори, а згодом повноцінно працювати ще три об`єднані триторіальні громади в нашій області - Хоростківська, Товстенська і Зборівська. Зараз ці три громади в процесі підготовки листа до ЦВК щодо призначення виборів», – розповів Валов.

Начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Володимир Харченко наголосив, що 36 діючих громад охоплюють лише третину території області, тому рано чи пізно постане питання формування нових громад.

«В першу чергу мають бути сформовані громади навколо районних центрів – у нас залишилися Ланівці, Збараж, Монастириськ, Зборів, Підгайці, Бережани, Чортків, Кременець. Це районні центри, навколо яких ще не створено громади, однак за всіма ознаками вони мають бути утворені. Крім того, законопроект №5520 врегулював процедуру формування громад навколо міст обласного значення – в нас їх є чотири: Чортків, Кременець, Бережани, Тернопіль. Таким чином, продовження адмінреформи відбуватиметься у цих двох основних напрямках. За нашими підрахунками, ми будемо старатися, щоб кількість громад не перевищувала 50, однак, на моє переконання 30 цілком можуть забезпечити охоплення всієї території області дієздатними громадами», – зауважив Харченко.

Виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України, консультант з питань місцевого економічного розвитку Ігор Гірчак додав, що в багатьох об`єднаних територіальних громадах є проблема з кадрами.

«В нас є ідея провести ярмарок вакансій у наших вищих навчальних закладах. Такий захід дозволить молодим фахівцям, які закінчують навчання і планують повертатися додому, ознайомитися з вакансіями в об`єднаних територіальних громадах і знайти роботу неподалік від місця проживання», – розповів про задум Гірчак.