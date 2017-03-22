Влада Тернопільщини готова віддати тернопільський аеропорт інвестору за 1 грн

Влада Тернопільщини готова віддати тернопільський аеропорт за 1 грн за умови, що інвестор започаткує з нього регулярні авіарейси.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, інвестпроект “Тернопільський аеропорт” має стати одним з головних на наступному інвестиційному форумі в Тернополі, який заплановано провести наприкінці травня.

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«Ми готові віддати тернопільський аеропорт за 1 грн. оренди, лише б запустити авіасполучення. Окрім того, можемо запропонувати інвестору вільні території, які виділили окремою ділянкою, для будівництва логістичного центру», – каже голова ТОДА Степан Барна.

Він додав, що влада області готова розглядати пропозиції як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів.

«24-25 березня Тернопіль з робочим візитом має відвідати директор аеропорту “Ясьонка” (Жешов), з яким я познайомився в Польщі під час економічного форуму. Нещодавно мав розмову з гендиректором “Мотор-Січі” В’ячеславом Богуслаєвим, який пообіцяв запланувати поїздку до Тернополя в квітні. З ними говоритимемо про наш аеропорт і перспективи відновлення авіарейсів. Окрім цього направили пропозиції інвестиційної співпраці усім операторам, які працюють в Україні і які могли б потенційно зайти в Україну, зокрема TurkishAirlines, Wizzair, Ryanair», – розповів Барна.

У грудні 2016 року аеропорт “Тернопіль” отримав сертифікат служби авіаційної безпеки, який засвідчив його придатність для прийому повітряних суден.