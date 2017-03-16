Голова ТОДА доручив правоохоронцям проаналізувати близько тисячі відмов від ДАБІ

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна доручив правоохоронцям проаналізувати 1 тис. відмов від Державної архітектурно-будівельної інспекції і дати їм правову оцінку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, відповідне доручення він дав під час зустрічі, яку зініціював через численні скарги від мешканців області на роботу ДАБІ.

«У нас викликало занепокоєння зростання динаміки відмов в роботі Державної архітектурно-будівельної інспекції звичайним людям в питаннях перепланування приміщень, а також початку будівельних робіт і отримання декларацій. Політика відкритості та сприяння малому й середньому бізнесу, яка в останні два роки спостерігається в Тернопільській області, спонукає підприємців легалізовувати свою діяльність. Так, за даними департаменту економічного розвитку та торгівлі, протягом 2016 року в області зареєстровано понад 3 тисячі фізичних осіб-підприємців та 425 юридичних осіб. Надходження від їхньої діяльності до Зведеного бюджету сягнули 2,4 млрд грн.

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Але затягування окремих бюрократичних процедур створює для підприємців значні незручності. Головне – гальмує початок діяльності, а відповідно і наймані працівники не можуть приступити до роботи, і бюджет не наповнюється податковими внесками», – зауважив Барна.

За його даними, тільки протягом січня-лютого нинішнього року за отриманням декларацій звернулися 374 особи, однак більшій половині з них в обласній ДАБІ відмовили.

Керівник обласної ДАБІ запевнив, що ситуацію невдовзі буде виправлено.

«Я донесу позицію до керівництва ДАБІ України, а з моєї сторони буду старатися якомога більше сприяти підприємцям, щоб було менше відмов, допомагати їм в оформленні документів», – пообіцяв в.о. начальника управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області Павло Мельник.

Попри це Барна доручив правоохоронним органам проаналізувати 1000 відмов за підсумками минулого року і дати їм правову оцінку.

Департаменту економічного розвитку та торгівлі та управлінню містобудування та архітектури доручено проводити щомісячний моніторинг.

Керівник області додав, що 31 березня буде зроблено висновки про роботу керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції в області.