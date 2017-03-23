На Тернопільщині внаслідок пожежі загинуло двоє людей

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора о 15.10 на пункт зв’язку 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління надійшло повідомлення про пожежу в с. Шманьківці Чортківського району.

На місці події виявили тіла двох громадян 1969 та 1968 років народження без ознак життя.

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Вогнем знищена підлога на площі 2 м в.

Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не залучались. Обставини виникнення події встановлюються.