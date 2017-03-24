У Тернополі відбулися урочисті з нагоди 3-ої річниці утворення Національної гвардії України.

Як передає кореспондент УНІАН, військовослужбовців 2-го стрілецького батальйону військової частини 3002 Національної гвардії України, яка дислокується у Тернополі, привітав заступник голови ТОДА Юрій Юрик.

Він відзначив важливу роль Національної гвардії у найбільш складні часи останніх років, коли офіцери і бійці Нацгвардії разом з тисячами добровольців, які прийшли з Майдану, спільно встали на захист цілісності та державного суверенітету України.

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«Ми всі добре пам’ятаємо ті часи, ті передумови, які були напередодні створення і відновлення Нацгвардії, ми добре пам’ятаємо, що держава без ЗСУ. Нацгвардія зіткнулася із великим викликом, який ми отримали на сході нашої держави, ми отримали відкриту агресію від країни, яка до того вважалася нам братньою. В таких надскладних умовах нам довелося формувати як ЗСУ, так і була сформована Нацгвардія України. Сьогодні Нацгвардія відповідає як за спокій на мирній частині держави, так і несе бойове чергування на сході. Я дякую вам всім за чесну роботу, яку ви робите в ім’я України і всіх тих, хто тут живе», – сказав Юрик.

Відтак членів особового складу Нацгардії, який дислокується на Тернопільщині, нагородили грамотами та медалями.

Як відомо, Нацгвардія легалізувала роботу військових священиків в зоні АТО.