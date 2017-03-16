Нацгвардія легалізувала роботу військових священиків в зоні АТО

Капелани різних конфесій можуть офіційно працювати в лавах Національної гвардії України як працівники, за трудовим договором, у військових частинах тилу або у прифронтовій зоні.

Як повідомила прес-служба НГУ, про це на прес-конференції повідомив начальник служби з питань військового духовенства (капеланської служби) Головного управління Нацгвардії України Олександр Іздебський.

"Робота капеланів вже здійснюється не на волонтерських засадах, не на громадських засадах, а на штатних посадах, які введені в військових частинах Національної гвардії України", — сказав він.

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За словами Іздебського, військові священики сьогодні забезпечуються грошима під час відрядження в АТО і співпрацюють з психологами.

«На сьогодні священик, духівник — повноцінний співробітник Національної гвардії України. Сьогодні він має право, якщо військова частина виїжджає в зону проведення АТО, то військовий священик може виїхати разом з ними. Для нього виписується лист відрядження, він отримує кошти за свою роботу під час відрядження і працює в колективі, разом з військовослужбовцями. Він співпрацює паралельно з психологом", — пояснив Іздебський.

Також учасники конференції розповіли, що обов’язок військового капелана – не просто бути священиком, а забезпечити духовні потреби усіх військових. Якщо у частині є люди, які мають інше віросповідання – капелан має контакти і повинен забезпечити приїзд духівника іншої конфесії.

В Нацгвардії нагадали, що наказ про введення 44 посад священиків у НГУ був підписаний командувачем Національної гвардії від 15 лютого 2017 року. А вже з 20 лютого розпочалася робота з кандидатами на посади священиків у військових частинах.